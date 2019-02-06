في هذه الحالة يجب تغيير زجاج سيارتك الأمامي فوراً

الخليج ٣٦٥ نت – يتعرض قائدي السيارات للعديد من الأمور المزعجة أثناء قيادة السيارة، من هذه الأمور تعرض زجاج السيارة الأمامي لقذف حجارة أو غيرها، مما قد يعرض الزجاج لشروخ قد تكون بسيطة وأحياناً تكون صدمات الحجارة قوية بحيث تؤثر بشدة على الزجاج الأمامي للسيارة وتقوم بإتلافه، ولا يستطيع قائدي السيارات تحديد مدى تضرر الزجاج وهل يحتاج للتغيير أم لا؟

للإجابة على هذا التساؤل، قالت الهيئة الألمانية للفحص الفني إنه يجب تغيير الزجاج الأمامي للسيارة بالكامل إذا كانت صدمة الحجارة تقع في مجال رؤية قائد السيارة وزاد قُطرها عن 5 ملم، نظرا لأنها ستؤثر حينئذ بالسلب على وضوح الرؤية، ومن ثم سلامة القيادة.

ولقد حددت الهيئة حدود الرؤية لقائد السيارة في الزجاج الأمامي بمسمى “نطاق الرؤية البعيدة” وهي تكون في منتصف الزجاج فوق المقود على مسافة 14.5 سم من اليمين واليسار.

كما نصح الخبراء الألمان أيضاً بضرورة تغيير الزجاج الأمامي بالكامل في حال ظهور شقوق يزيد طولها عن 5 سم على حواف الزجاج.

أما الحالات التي لا تحتاج معها لتغيير الزجاج بالكامل، فهي حالة ما كانت صدمة الحجارة لا تعيق رؤية قائد السيارة، وتتخذ شكل النقاط، ولا يزيد قطرها عن 5 ملم، حيث يمكن علاج هذه الصدمات البسيطة بواسطة الصمغ الصناعي عند مركز الصيانة الخاص بإصلاح الزجاج.