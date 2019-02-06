“التجارة” استدعاء 1582 سيارة رام لخلل في الوسائد الهوائية

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الخليج ٣٦٥ نت – استدعت وزارة التجارة والاستثمار 1582 سيارة من نوع رام “RAM 1500 / RAM 2500″، موديلات 2013 – 2018، كما دعت إلى التحقق من شمول الرقم التسلسلي للسيارة من خلال موقع Recalls.sa.
وكان ذلك الاستدعاء بسبب خلل في وحدة تحكم تثبيت الراكب (ORC)، قد يؤدي إلى عدم خروج الوسائد الهوائية الجانبية حال وقوع حادث انقلاب، مما يزيد من خطر الإصابة.
كما أكدت الوزارة على ضرورة التواصل مع الوكيل “شركة المتحدة للسيارات”؛ لإجراء التحديثات اللازمة مجاناً.
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