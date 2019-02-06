كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إرشادات لتجنب مخاطر قيادة السيارة في المطر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تعد قيادة السيارة أثناء هطول المطر أمر خطير قد يؤدي إلى حوادث، وللحفاظ على السيارة، ولتجنب وقوع ذلك إليك مجموعة من النصائح للقيادة بأمان تحت المطر والحفاظ على سلامتك.

- امسك مقود السيارة بيديك الاثنتين وابتعد عما قد يشتت انتباهك مثل الموبايل أو حتى الراديو.

- احرص على أن تكون كشافاتك الأمامية مضاءة خاصة أن المطر الغزير قد يجعل الرؤية صعبة حتى في وضح النهار.

- ابتعد عن السيارة التي أمامك بمسافة 5 سيارات، حيث لا يمكن التنبؤ بتصرفات السائقين في تلك الظروف.

- التزم بالحد الأقصى للسرعة على الطريق أو أقل بما يضمن قيادة مريحة لك ويمكنك من الرؤية أمامك حتى تستطيع اتخاذ قرارات صحيحة.

- تذكر أن أقصى سرعة لك مرتبطة بجودة إطارات سيارتك، لذا احرص على أن تفحص إطاراتك دائماً.

- احذر من طفو السيارة، حيث قد تؤدي الأمطار إلى ارتفاع إطارات السيارة وانخفاض احتكاكها بالأرض، وللخروج من ذلك المأزق ارفع قدمك عن بدال البنزين وقم بالقيادة في طريق مستقيم أو ببطء في الاتجاه الذي ستذهب فيه ولا تقم بأي حركات مفاجئة وحافظ على هدوئك.

- تجنب الطرق المغمورة بالمياه، فلا تحاول القيادة في طريق مغمور إلا إذا لم تجد غيره أو أنك تتبع سيارة أخرى تمكنك من معرفة عمق المياه، فسوف يتسبب ذلك تعرض المحرك للمياه إلى توقفه كما أنها قد تؤدي إلى طفو السيارة وانجرافها بعيداً عن الطريق.

- في حالة تجمع بخار الماء على زجاج السيارة الأمامي قم بتشغيل مكيف الهواء للتخلص من تلك المشكلة.

- تذكر أن مكابح السيارة يمكن أن تتأثر بالمياه، حيث يمكن أن تسبب المكابح المبللة في خفض سرعة السيارة.

- احذر الرذاذ الناتج من حفر وبرك المياه الناتجة من تراكم المياه في مخرات المياه والمناطق المنخفضة من الرصيف، كما أن الطرق السريعة يتكون فيها أخاديد نتيجة المطر وضغط السيارات الكبير عليها، واحرص على ثبات سيارتك والبقاء في نفس حارة الطريق لتجنب ذلك.