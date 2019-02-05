رولز رويس تطلق نسخ خاصة لسياراتها كولينان ودون وجوست ورايث

الخليج ٣٦٥ نت – أصبح لدى سيارات رولز رويس العديدة مثل كولينان ودون وجوست ورايث طابعًا جديدًا خاص بالسنة القمرية الجديدة والتي تحتفل بها الصين تحت اسم عام الخنزير، وصحيح أن الخنازير يستحيل ذكر اسمها مع الفخامة، إلا أن رولز رويس لديها رأي آخر.

كولينان الخاصة تنتمي إلى مجموعة فنادق ماندارين أورينتال، وخلال 4-8 فبراير ستظهر كولينان عند فنادق ماندارين أورينتال في بوسطن بميامي وواشنطن العاصمة وسيكون الضيوف قادرين على ركوب السيارة لمسافة 3.2 كيلو مترًا وهناك فرصة للفوز بفرصة لاستخدام SUV رولز رويس لمدة أسبوع.

النماذج الموجودة في واشنطن العاصمة وواشنطن دي سي ستكون مميزة بلون الماجما الحمراء، والدواخل السوداء، أما الموجودة في بوسطن فستكون المقصورة مزيجًا بين اللونين الأسود والأحمر.

إذا لم تتمكن من الحصول على حجز للبقاء في أحد فنادق أورينتال، فإن وكيل رولز رويس موتور كارز بيفرلي هيلز لديه نماذج داون وجوست ورايث التي تحتفل بعام الخنزير كذلك. تشمل النماذج الثلاثة على واجهات خارجية ثلاثية الألوان مع سقف أوروم الذهبي وجسم من الأسود اللامع والأحمر المزخرف وتزين المقاعد كذلك باللون الأحمر مع مقصورة من الجلد الأسود.

هذا ويذكر بأن الصور التجسسية كشفت مؤخراً قيام رولز رويس على تطوير جوست الجيل القادم مما يعني بأن النسخة المعروضة منها هنا قد تكون آخر نسخها.