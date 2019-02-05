رنج روفر فيلار SV أوتوبيوغرافي ديناميك وصلت رسمياً بقوة 550 حصان

الخليج ٣٦٥ نت – كشف قسم عمليات لاند روفر الخاصة عن رنج روفر فيلار إصدار SV أوتوبيوغرافي ديناميك، والتي تعتبر أعلى فئات السيارة البريطانية الفاخرة.

مواصفات رنج روفر فيلار SVR

يأتي إصدار SV أوتوبيوغرافي ديناميك بأكبر محركات الشركة سوبرتشارج 5 لتر 8 سلندر قوة 550 حصان ما يطلقها من 0-100 كم/س خلال 4.5 ثوان بسرعة قصوى 275 كم/س، كما تأتي فيلار بتعديلات أخرى بينها مكابح وتعليق هوائي للأداء، بالإضافة إلى إعدادات خاصة تحسّن السلامة دون الإضرار بقدراتها على الطرق الوعرة أو الراحة.

يرتكز الموديل على جنوط ألومنيوم 21 أو 22 إنش بمكابح أكبر حمراء للدلالة على أنها مجهزة للأداء، كما يمكنك طلبها سوداء لامعة، ولدى رنج روفر فيلار SV أوتوبيوغرافي ديناميك مميزات أخرى فريدة من نوعها بالمظهر بينها المصدات الجديدة مع فتحات تهوية أكبر، الشبك الجديد، العتبات الجانبية، المصد الخلفي المحدث مع عادم رباعي، بالإضافة إلى إتاحتها بطلاء أزرق خاص مع سقف أسود متباين.

مقصورة فخمة بتجهيزات متكاملة

تماماً كما يُتوقّع منها، تأتي السيارة البريطانية الخاصة بتطريز ثنائي بجلد فخم متاح في 4 ألوان، مقود رياضي، دواسات رياضية، لوحات مضيئة، مقاعد مبردة ومدفئة بـ 20 وضعية مع خاصية التدليك، شاشة تفاعلية 12.3 إنش وشاشة عرض علوية، زخرفات بألياف الكربون وأكثر.

هذا ورنج روفر فيلار إصدار SV أوتوبيوغرافي ديناميك ستتاح في المملكة المتحدة مقابل 86,120 جنيه استرليني وهو ما يعادل 418,375 ريال سعودي.