كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر شانجي تطلق سيارة تعمل بالغاز الطبيعي في مصر.. بهذا السعر! والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت شركة بودي جروب، وكلاء علامة "شانجي" المملوكة لمجموعة "بايك" لصناعة وتطوير السيارات، عن طرح السيارة M50s المزودة بنظام الوقود المزدوج "غاز طبيعي - بنزين" وتنتمي إلى فئة السيارات الـMPV العائلية.

وتتسع السيارة الجديدة لثمانية أفراد، وتقدم بنوعين من المحركات الأول سعة 1.4 لتر بقوة 100حصان، والثاني بسعة 1.5 لتر، بقوة 112حصان، ويرتبطان بناقل حركة يدوي.

ويبلغ طول السيارة 4.525 مترًا، وعرضها 1.7 مترًا، ووزن إجمالي يصل لـ1790 كجم.

ويتوفر بها عدد من أنظمة الترفيه مثل التكييف الأمامي والخلفي، وشاشة تحكم بقياس 7 بوصة تعمل باللمس، وزجاج ملون غامق بالوسط والخلف.

السيارة الجديدة مزودة باسطوانة غاز سعة 13 متر مكعب بالإضافة إلى خزان بنزين تقليدي يتسع إلى 50 لترًا من الوقود.

وبحسب الوكيل المصري فإن السيارة تستهلك متر مكعب واحد من الغاز لكل 14 كيلومتر، وبذلك تستطيع قطع مسافة 182 كيلومتر قبل الحاجة إلى إعادة ملء اسطوانة الغاز.

وتبدأ أسعار شانجي M50s العائلية الجديدة من 199.700جنيه للنسخة المزودة بمحرك 1400 سي سي، وتصل إلى 204.700 للنسخة المزودة بمحرك 1500 سي سي.

وتقدم بودي جروب لمالكي السيارة الجديدة ضمان لمدة 3 سنوات أو 100.000 كيلومتر أيهما أقرب، وضمان لمدة عام واحد على منظومة تشغيل الغاز الطبيعي.