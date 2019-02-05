غرامة مالية على مستخدمي أجهزة كشف مواقع ساهر

الخليج ٣٦٥ نت – أوضح الدكتور “عبدالحميد المعجل” رئيس لجنة السلامة المرورية بالشرقية، أن هناك أجهزة تعمل كالرادار وترصد وتُحدد مواقع تمركز “ساهر”، فيتمكن السائقون من تفادي رصد سرعتهم الزائدة، كما أنه لا يوجد نص واضح في نظام المرور حال حمل هذا النوع من الأجهزة، ولكن من تُضبط لديه تُحرر له مخالفة مرورية.
ولم يقتصر الأمر على ذلك، فقد ذكر اللواء “محمد البسامي” مدير الإدارة العامة للمرور أن بعض سائقي السيارات أيضاً يُركبون أجهزة مثل المستخدمة في السيارات الأمنية.
لذا قامت إدارة مرور جدة بتحرير مخالفة لأحد السائقين بغرامة مالية قيمتها 3000 ريال، لاستخدامه مثل هذه الأجهزة التي تكشف عن مواقع ساهر.
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