أعلى الدول حول العالم في امتلاك مواطنيها سيارات كهربائية

الخليج ٣٦٥ نت – حسب التقارير الأخيرة، تبين أن فجوة التوقعات الكبيرة بين عدد السيارات الكهربائية التي تأمل الشركات إنتاجها وعدد العملاء الذين سيشترون بالفعل سوف تتطور مع تسارع شركات السيارات إلى مواكبة أنظمة الانبعاث، في حين أن التقديرات تشير إلى أن هناك 21 مليون سيارة كهربائية سيتم إنتاجها في السنوات العشر القادمة، من المتوقع أن يكون الإقبال على السيارات الكهربائية منخفض جدًا بحيث لا يتعدى 14 مليون سيارة.

قد يكون ذلك نذير شؤم لصانعي السيارات ومستقبل السيارات الكهربائية، لكن سيكون هناك سوق كبيرة للسيارات الكهربائية، خاصة وأن أسعارها الأساسية تصبح أكثر تنافسية مقارنة بالسيارات التي تعمل بالبنزين.

وفقًا للمعلومات الواردة من المرصد الأوروبي للوقود البديل والوكالة الدولية للطاقة، تعد الولايات المتحدة بالفعل واحدة من أكبر الأسواق في العالم بالنسبة للسيارات الكهربائية وتعتبر ثاني أكبر عدد من السيارات الكهربائية في العالم بعدد سيارات 762 ألف سيارة.

تأتي الصين في المرتبة الأولى بعدد سيارات كهربائية حوالي 1.28 مليون سيارة، ومن المعلوم أن عدد سكان الصين يتجاوز المليار نسمة أما الولايات المتحدة فهم 325 مليون فقط، أي نسبة تواجد السيارات الكهربائية في الولايات المتحدة أكثر من نسبة تواجدها في الصين باعتبار عدد السكان.

تتفوق بعض الدول الأوروبية في نسبة السيارات الكهربائية إلى عدد السكان، ففي النرويج حوالي 3.3% من السكان والتي تعتبر الأكبر عالميًا وهولندا بنسبة 0.7% من السكان والسويد بنسبة 0.4 % من السكان وبلجيكا حوالي 0.3%.