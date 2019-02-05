كرايسلر لن تتوقف وواثقة من قدرة سياراتها على المنافسة

الخليج ٣٦٥ نت – قد تنتقل الصناعة بعيدًا عن سيارات الركاب النموذجية إلى سيارات الدفع الرباعي والكروس أوفر بأعداد متزايدة، لكن مجموعة فيات كرايسلر لا تنوي خفض سياراتها مثل فورد، لكنها على العكس ترى مستقبلًا مشرقًا لها.

بما أن لديها العديد من الشركات المصنعة تحت جناحها الآن، فقد تمكنت من تحديد أي من علاماتها التجارية ستظل تركز على سيارات الركاب (سيدان-كوبيه-كشف) وأيهما لا.

بالحديث مع الشركة عن ذلك، استخدم ستيف بيم، رئيس المجموعة سيارتي دودج تشالنجر وتشارجر كمثال مازال يُباع إلى الآن رغم عمرهما، وأكد على أنه على علم تام بأن الاتجاه الآن لعدد أقل من سيارات الركاب في جميع أنحاء الصناعة.

“أعتقد أن المجموعة ستكون أسرع من غيرها، فقد قامت بخطوات وتغييرات داخلية للتعامل مع ذلك”، وأحد الأسباب وراء النجاح المستمر لدودج تشالنجر وتشارجر -بالرغم من عمرهما- هي التصميمات الفريدة التي يمتلكونها مما يضمن التميز عن المنافسين.

كرايسلر 300 قصة أخرى حيث تنوي الشركة استبدال السيارة الحالية بسيارة سيدان جديدة مدعومة بمنصة الدفع الأمامي في كرايسلر باسيفيكا وأكدت المجموعة على أنها ستبيع سيدان 300 حتى نهاية هذا العام وهذا تأكيد على أن تحديثها من المقرر أن يكون في عام 2020.

إذا كان على سيارات دودج أن تثبت شيئًا فحتمًا يرجع ذلك إلى أن عملاء فيات كرايسلر يحبون السيارات التي تصمد حتى لو كانت على أسس قديمة، ومن يدري قد تحقق كرايسلر 300 مبيعات جيدة مستقبلاً بعد استمرارها في خطوط الإنتاج فترة أطول.