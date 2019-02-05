هذه العلامة الأكثر مبيعاً في مصر خلال 2018

كتب: باسل الحلواني

على الرغم من حالة الارتباك التي شهدها سوق السيارات المصري خلال العام الماضي، وخاصة في الربع الأخير، إلا أن مجلس معلومات سوق السيارات "أميك"، كشف عن أكثر سيارة استطاعت أن

تتصدر مبيعات عام 2018.

استطاعت السيارة اليابانية نيسان صني، أن تحقق تتربع على عرش سوق السيارات خلال العام الماضي، بعدما تمكنت من بيع 13545

وحدة، بينما حلت السيارة هيونداي توسان في المركز الثاني بإجمالي مبيعات 8048 وحدة.

ويبدأ السعر الرسمي للفئة القياسية من نيسان صني 211 ألف جنيهاً، بينما يبلغ سعر الفئة الثانية 222 ألف جنيهًا، أما الفئة الثالثة الأعلى من السيارة فيبلغ سعرها 233 ألف جنيهًا.