بالصور.. "BMW" تكشف عن سيارتها الهايبرد E745

كتب: باسل الحلواني

أزاحت عملاق صناعة السيارات الألمانية "bmw" الستار عن النسخة الهايبرد من سيارة الفئة السابعة E745.

وزودت السيارة الهجينة الجديدة بمحرك بنزين سداسي الأسطوانات سعة 0ر3 لتر، بقوة 210

كيلووات/286 حصان، مع آخر كهربائي بقوة 83 كيلووات/113 حصان.

وتستطيع E745، الانطلاق بقوة إجمالية 290 كيلووات/394 حصان مع عزم دوران أقصى

600 نيوتن متر، مايمكنها من الانطلاق من السكون إلى 100كم/س، في زمن قدره 5.1 ثانية.

وبحسب الشركة الألمانية فإن السيارة الجديدة مزودة ببطارية سعة 12 كيلووات/ساعة، تمكنها من السير لمسافة 55 كم بدون تدخل محرك البنزين، بسرعة 140 كم/س.