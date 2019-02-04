كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مهندس سعودي يصنع سيارة "عسكرية" بقدرات هائلة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استطاع المهندس السعودي عبد العزيز العقيل من صنع سيارة عسكرية بقدرات هائلة مستخدماً منتجات محلية بنسبة تفوق 90% من القطع، وذلك للمشاركة في رؤية المملكة 2030 التي أطلقها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان حفظه الله.

درس المهندس عبد العزيز العقيل الهندسة الميكانيكية في إحدى الجامعات الأمريكية، و يهدف من صنعه للسيارة لنقل خبراته التي درسها، حيث قال خلال مقطع له على "إم بي سي"، إن حلمه في البداية وهدفه كان تصنيع أول سيارة سعودية، وهو ما تمكن بالفعل من تحقيقه عام 2009، كما أنه قرر بعد ذلك السفر للتعلم أكثر من المخترعين للسيارات البرية، وتعلم تصنيع الأجزاء المعقدة فيها.

و بالفعل حقق حلمه بهذه السيارة العسكرية البرية التي تتخطى العواقب الصحراوية، وهو يسير على طريق تطوير الصناعة الوطنية و توطينها.