مظاهرات في ألمانيا احتاجا على حظر سيارات الديزل

الخليج ٣٦٥ نت – قام مئات الأشخاص في مدينة شتوتجارت الألمانية بالتظاهر احتجاجا على حظر سير سيارات الديزل بالمدينة، وقد ارتدى المتظاهرون خلال المظاهرات سترات صفراء أسوة بنشطاء الحركة الاحتجاجية التي تشهدها فرنسا، والتي كانت انطلقت احتجاجا على رفع أسعار الوقود.

جاءت هذه المظاهرات إثر بدء الحكومة الألمانية تنفيذ حظر سير السيارات القديمة الملوثة التي تعتمد على الديزل في بعض المدن الألمانية، ومنها برلين وماينتس وهامبورغ وبون وشتوتجارت، من أول يناير الماضي، ورفع المتظاهرون لافتات كُتب عليها “نعم للديزل” و”سائقو الديزل في الشوارع” خلال تظاهرهم أمام مركز قياس انبعاثات السيارات.

وصرحت شرطة المدينة أن مظاهرات معارضي حظر سير سيارات الديزل في المدينة يقودها شاب يعمل في بورش يسمى يوانيس زاكاروس، وبلغ عدد المتظاهرين ما يقرب من 1200 شخص، وأن هذه المظاهرة هي الرابعة لزاكاروس خلال شهر، ووفقاً لبيانات الشرطة فإن المظاهرات تشهد أعداداً متزايدة، حيث بدأت بحوالي 250 شخص، ثم وصل عددهم إلى 700 في الأسبوع الذي يليه، بينما وصل العدد إلى 1200 الأسبوع الماضي.

وكشف زاكاروس عن سبب ارتداء المتظاهرين السترات الصفراء، فقال أن الفرنسيين لديهم مشاكل مشابهة ومن ثم جاءت الدعوة بارتداء سترات صفراء تضامنا معهم، وأضاف: “الأمر هنا يتعلق بحكومة تخدعنا، كما يتعلق بنا نحن المواطنين الذين يتحملون الأعباء”.