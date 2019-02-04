كل ما نعرفه عن فورد اسكيب 2020 الجديدة+الشكل المتوقع وموعد التدشين

الخليج ٣٦٥ نت – تسعى فورد إلى محاولة الإبقاء على مبيعات اسكيب القوية بتقديم موديل 2020 مع تحسينات على التصميم والأداء.

التصميم

قد يتساءل البعض تركيز التصميم على الشكل الناعم الدائري، خلاف تويوتا راف فور وسوبارو فورستر اللذان يتمتعا بتصميم وعر.

والإجابة أن الـ SUV المعروفة إعلاميا باسم “بيبي برونكو” قادمة بنفس الحجم لكن بالتصميم الوعر، ولذا تستهدف اسكيب 2020 فئة أخرى من المشترين.

نظرة عميقة

يشغل المقدمة شبك أمامي منحرف يشبه الموجود في أحدث فوكس، يحيطه مصابيح ضباب في وضع أفقي من أسفل مصابيح ليد الأمامية، والجزء السفلي يحمل ملامح إيدج وGT.

من الجانب نلاحظ الأبواب المنخفضة المقعرة والخطوط الدائرية، ومن الخلف نجد نظام العادم المزدوج مع مصابيح ليد تشبه الموجودة في راف فور بقواطع عمودية.

تحسينات داخلية

يشمل تحديث الداخلية الحالية مواد جديدة وتصميم أفضل، إضافة لنظام معلومات وترفيه على شكل تابلت، تقنية مساعد السائق بالقيادة، مساعد الركن النشط، ونظام صوتي محدث.

وتتسع أيضا المساحة الداخلية أفقيا ورأسيا، بل ويقال أن اسكيب 2020 ستأتي بنسخة 7 راكب.

الأداء

تبدأ الخيارات من محرك 1.5 لتر 3 سلندر وتشمل المواصفات العليا 2 لتر 4 سلندر، نسخة هايبرد، وأخرى ديزل لبعض أسواق آسيا وأوروبا، على أن يقوم بنقل الطاقة جير أوتوماتيكي 9 سرعات.

موعد التوفر

نتوقع إطلاق اسكيب الجديدة في وقت لاحق من العام، ويبدو أن معرض نيويورك للسيارات الذي ينطلق في 16 إبريل أقرب المرشحين.