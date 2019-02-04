استدعاء 7492 سيارة تويوتا أفالون في المملكة

الخليج ٣٦٥ نت – استدعت وزارة التجارة والاستثمار 7492 سيارة تويوتا “أفالون” موديل 2012، ودعت إلى التحقق من شمول الرقم التسلسلي للسيارة من خلال الرابط recalls.sa حفاظاً على سلامتهم. وكان ذلك الاستدعاء لوجود خلل في مشبك حزام الأمان الأمامي قد يؤدي إلى عدم عمل الوسائد الهوائية بالشكل الصحيح، ما يزيد من خطر الإصابة حال وقوع حادث. وأكدت الوزارة على ضرورة التواصل مع الوكيل “شركة عبداللطيف جميل”؛ لإجراء كافة الإصلاحات اللازمة مجاناً.

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