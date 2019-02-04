إليك طريقة إدخال الرقم التسلسلي للسيارة

الخليج ٣٦٥ نت – تفاعل المرور عبر الحساب الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” مع استفسار مواطن، يقول: “الرقم التسلسلي لسيارتي ثمانية أرقام فقط، وعند القيام بدفع رسوم التجديد يتم الرفض ويطلب مني أن يكون الرقم التسلسلي تسعة أرقام.. فما هو الحل؟”.

وكان رد الإدارة العامة للمرور، كالتالي: “يمكنك ذلك من خلال إضافة صفر على اليسار”.