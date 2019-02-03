"هوندا" تطرح نسخة خاصة من "سيفيك"

كتب: باسل الحلواني طرحت شركة صناعة السيارات اليابانية "هوندا"، نسخة خاصة من سيارتها الشهيرة "سيفيك"، بأستراليا ، احتفالات بمرور 50 عاماً على وجود هوندا بالأسواق الأسترالية. وجود هوندا بالأسواق الأسترالية. وتحظى "سيفيك"، بشعبية كبيرة في أستراليا، منذ طرحها، وهو مادفع الشركة اليابانية لطرح موديلاً خاصاً منها، ذهبي اللون، احتفالاً باليوبيل الذهبي. وحصلت "سيفيك"، على لقب أسرع سيارة هاتشباك في ألمانيا ، بعدما اجتازت إحدى حلبات السباق الشهيرة، في زمن قدره 7:43.8 دقيقة.

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