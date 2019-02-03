خبير سيارات: حملات المقاطعة أصابت السوق بالركود

كتب: باسل الحلواني
قال زكريا مكاري، خبير السيارات، ومدير عام المبيعات والتسويق السابق بشركة مرسيدس بنز إيجيبت، إن شركات السيارات الأم، لاتقبل بالإضرار بقدرة منتجاتها على المنافسة في الأسواق العالمية، وبالتالي لن تسمح للوكلاءبوضع هوامش أرباح تصل إلى أكثر من سعر السيارة الرسمي في دولة المنشأ.
ونفى "مكاري"، ما يتردد عن أرباح بعض الوكلاء والتي تصل إلى 100%
وأضاف أن سوق السيارات يعاني من حالة ركود، نتيجة تأجيل قطاع كبير من المستهلكين للشراء، في ظل حملات المقاطعة التي انتشرت مؤخراً بزعم تحقيق الوكلاء لأرباح خيالية.
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