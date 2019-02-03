هل ناقل الحركة CVT اعتمادي؟

الخليج ٣٦٥ نت – تتطور تقنيات ناقل الحركة في السيارات والتي وفرت للمستهلك عددًا من الخيارات، مؤخرًا أصبحت ناقلات الحركة المتغيرة CVT خيارًا شائعًا في السيارات والتي صُممت لتوفير أكثر كفاءة من ناقلات الحركة الأوتوماتيكية العادية، لكن هل يُمكن الاعتماد عليها؟

ناقل الحركة CVT، بخلاف ناقل الحركة الأوتوماتيكي النموذجي مع تروس، يستخدم بكرتين ملتصقتين بحزام فولاذي قوي جدًا، يضبط قطر إحدى هاتين البكرتين عدد دورات المحرك باستمرار إلى المستوى الأكثر كفاءة لحالة السير، ولا تحتوي ناقلات الحركة CVT على تروس ثاتبة مثل ناقل الحركة الأوتوماتيكي التقليدي وهذا يجنبك الشعور بحركة تغيير التروس.

يوضح هذا الفيديو من تويوتا كيفية عمل ناقل الحركة CVT مقارنة بناقل الحركة الأوتوماتيكي المنتظم:

وفرت الكثير من الشركات ناقل الحركة CVT في معظم سياراتها وأصبحت نواقل الحركة اليدوية أو الأوتوماتيكية أمرًا اختيارًا، وتتمتع النواقل الأوتوماتيكية بسهولة في التعامل قد تجعلها تتفوق على نواقل CVT من وجهة نظر المستهلك العادي وقد ينظرون إلى الأخيرة بعدم الثقة لأنها صممت لمواقف وحالات قيادة معينة.

ما هو تأثير الشريط المطاطي؟

في أي علبة تروس لناقل أوتوماتيكي، تتذبذب الدورات باستمرار لتتناسب مع سرعتك المتغيرة أثناء الحركة، وبالنسبة للسائق هناك شعور مرتبط بكيفية وضع سيارتك على مستوى معين، حيث يغير ناقل الحركة التروس ويشعر الركاب بهزة بسيطة عند تجاوز مستوى معين للوصول إلى سرعات أعلى.

أما الناقل CVT فيتخذ نهجًا مختلفًا، فأي تصاعد في السرعات فإن المحرك يأخذ الدورات لأعلى قمة ممكنة حتى تصل السيارة إلى السرعة المطلوبة، وهذا من المفترض أن يوفر أعلى مستويات كفاءة في قيادة السيارة.

استطاعت نيسان تطوير ناقل الحركة CVT والذي وصل إلى تحسن في استهلاك الوقود بنسبة 10% وتحسن في الدفع بنسبة 15-20% وهذا يولد تجربة قيادة ممتعة للمستهلك، وتستخدم صانعة السيارات اليابانية كذلك خوارزمية لحساب نسبة التآكل في الناقل والسائل الخاص به لتحديد مواعيد الصيانة واستبدال السوائل.

هل هو اعتمادي إذاً؟

فعلياً هو اعتمادي، لكن ليس بالشكل المألوف على مستخدمي ناقلات الحركة اليدوية والأوتوماتيكية، حيث أنه يتطلب اهتماماً خاصاً ومتابعة في الصيانة الدورية واستبدال سائله في موعده، وإذا لم تلتزم بذلك فإن عليك توقع وقوع مشكلات عديدة له في وقت أقصر مما يحدث مع نواقل الحركة الأخرى.