نيسان ميكرا 2019 تحصل على نسخة رياضية

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الخليج ٣٦٥ نت – عندما تفكر في اقتناء إحدى سيارات الهاتشباك الصغيرة فإنه قد يخطر على بالك فورد فيستا أو فولكس واجن جولف، لكن ماذا عن نيسان ميكرا؟
عززت نيسان مجموعة ميكرا الجديدة التي يُشار إليها بالرمز N بمحرك DIG-T 117 جديد سعة 1 لتر وبقوة 115 حصان تم تطويره من قبل تحالف نيسان-رينو-ميتسوبيشي بجانب مرسيدس مع محرك بنزين سعة 1.3 لتر الذي تم إطلاقه مؤخرًا في نيسان قاشقاي.
بالإضافة إلى المحرك الجديد، أُضيف إلى ميكرا عددًا من التحسينات الجمالية بما في ذلك العجلات المعدنية المصقولة بالكربون وأغطية المرايا الجانبية واللمعان ذو اللون الأسود على القوالب الجانبية والمصدات الأمامية والخلفية والزجاج الخلفي المعتم للخصوصية.
أما عن التصميم الداخلي، تأتي ميكرا بمقاعد ألكانترا الجلدية وكاميرا الرؤية الخلفية مع مستشعرات وقوف السيارة مع ميزة تشغيل السيارة عن بُعد من خلال iKey وفتحات هواء أنيقة ومقصورة باللون الأسود مع أرضية بتصميم رياضي.
تتوفر نيسان ميكرا N سبورت بمحرك بنزين يوفر قوة 99 حصانًا وستطرح في أوروبا لتنافس فورد فيستا ST وفولكس واجن بولو R وبيجو 208 GT وغيرها من السيارات في نفس فئتها.
يمتلك الجيل الخامس من ميكرا المزيد من المصداقية في سوق السيارات الآن بعد الطبعة الرياضية الجديدة، لكن الأداء هو ما يُريده عشاق هذا النوع من السيارات.
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