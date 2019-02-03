كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تخفيضات على أسعار سيارات "رينو" في مصر تصل إلى 30 ألف جنيه والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن وكيل سيارات رينو الفرنسية في مصر (الشركة المصرية العالمية للتجارة EIM) عن الأسعار الجديدة لسياراتها المتاحة محليا، وذلك بعد أن شهدت هذه السيارات تخفيض جديد، وأصبحت أسعارها كالتالي:

لوجان:

- فئة أولى يدوي من 195 ألف جنيه إلى 188 ألف جنيه.

- فئة أولى أوتوماتيك من 220 ألف جنيه إلى 213 ألف جنيه.

- فئة ثانية يدوي من 207 ألف جنيه إلى 200 ألف جنيه.

- فئة ثانية أوتوماتيك من 232 ألف جنيه إلى 225 ألف جنيه.

- فئة ثالثة أوتوماتيك من 245 ألف جنيه إلى 238 ألف جنيه.

- فئة ثالثة+ أوتوماتيك من 254 ألف جنيه إلى 247 ألف جنيه.

سانديرو:

- من 231 ألف جنيه إلى 226 ألف جنيه.

ستيبواي:

- من 261 ألف جنيه إلى 256 ألف جنيه.

داستر:

- فئة أولى من 327 ألف جنيه إلى 302 ألف جنيه.

- فئة ثانية من 345 ألف جنيه إلى 318 ألف جنيه.

- فئة ثالثة من 371 ألف جنيه إلى 341 ألف جنيه.

ميجان:

- فئة أولى من 340 ألف جنيه إلى 328 ألف جنيه.

- فئة ثانية من 373 ألف جنيه إلى 360 ألف جنيه.

كادجار:

- فئة أولى من 458 ألف جنيه إلى 448 ألف جنيه.

- فئة ثانية من 478 ألف جنيه إلى 465 ألف جنيه.

جدير بالذكر أن هذه التخفيضات تراوحت من 5 إلى 30 ألف جنيه، كما أكد وكيل رينو أكد أن الأسعار الجديدة لسيارات لوجان وسانديرو وستيبواي وكادجار هي عرض لفترة محدودة فقط، بينما تعتبر الاسعار السابقة لكل من موديلات داستر وميجان هي الأسعار الجديدة الثابتة لهذه الموديلات.