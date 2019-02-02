بعد "خليها تصدي".. مبادرة جديدة لاستيراد السيارات الأوروبية بشكل فردي

كتب: باسل الحلواني

تخطط جمعية مواطنون ضد الغلاء، إطلاق مبادرة شعبية جديدة، لاستيراد السيارات الأوروبية، والاستفادة من الإعفاء الجمركي.

وأكد محمود العسقلانى، رئيس جمعية مواطنون ضد الغلاء، أنه لا توجد موانع قانونية تعيق استيراد المواطن بنفسه

ولصالح نفسه، ويبقى أن يتم تجميع مجموعة من المواطنين الراغبين في الاستيراد حتي تقل تكلفة النقل البحرى.

وأضاف "العسقلاني"، أن "مواطنون ضد الغلاء"، تشجع على هذه

المبادرة الإيجابية إذا كان من شأنها أن تخفف المعاناة عن المواطنين وتيسير سبل الحياة الكريمة عليهم وتحسين جودة حياتهم.

وكان مجموعة من النشطاء قد أطلقوا حملة عبر وسائل التواصل الإجتماعي تحت عنوان "خليها تصدي زيرو جمارك"، مطلع "يناير" الجاري، تطالب المواطنين بالامتناع عن شراء السيارات.