كتب: باسل الحلواني
تخطط جمعية مواطنون ضد الغلاء، إطلاق مبادرة شعبية جديدة، لاستيراد السيارات الأوروبية، والاستفادة من الإعفاء الجمركي.
وأكد محمود العسقلانى، رئيس جمعية مواطنون ضد الغلاء، أنه لا توجد موانع قانونية تعيق استيراد المواطن بنفسهولصالح نفسه، ويبقى أن يتم تجميع مجموعة من المواطنين الراغبين في الاستيراد حتي تقل تكلفة النقل البحرى.
وأضاف "العسقلاني"، أن "مواطنون ضد الغلاء"، تشجع على هذه
وكان مجموعة من النشطاء قد أطلقوا حملة عبر وسائل التواصل الإجتماعي تحت عنوان "خليها تصدي زيرو جمارك"، مطلع "يناير" الجاري، تطالب المواطنين بالامتناع عن شراء السيارات.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد "خليها تصدي".. مبادرة جديدة لاستيراد السيارات الأوروبية بشكل فردي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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