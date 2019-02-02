هل يتم مضاعفة غرامة قطع الإشارة الحمراء بعد مرور 30 يوماً؟

الخليج ٣٦٥ نت – تفاعل الحساب الرسمي للمرور السعودي عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، مع استفسار أحد المواطنين بشأن حقيقة مضاعفة الغرامة المالية لمخالفة قطع الإشارة الحمراء بعد مرور 30 يوماً. وجاء رد المرور، كالتالي: “تطبيق الحد الأعلى للمخالفات في النظام الجديد لا يتم إلا عن طريق هيئات الفصل المرورية وبموجب مسببات للتغليظ”.

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