نصاب يشتري 4 سيارات فارهة مقابل 20 ريال!

الخليج ٣٦٥ نت – قد لا يكون لـ 20 ريال قيمة تُذكر في أيامنا هذه، ولكن أحد مواطني ولاية فلوريدا الأمريكية استخدم هذا المبلغ الزهيد في شراء أربعة سيارات فاخرة على الأقل!

وفقًا لمنصة WFLA، استطاع كيث جرين فتح حساب لدى الاتحاد الفيدرالي البحري للائتمان باستخدام إيداع بقيمة 5$ وبعد فتح الحساب ذهب بجولة تسوق باستخدام شيكات بدون رصيد.

كان من بين مشترياته سيارة مرسيدس ورنج روفر! والتي اشتراها من شركة كارس، استخدم جرين الشيكين اللذان كان من المفترض أن تكون قيمتهما أكثر من 40 ألف دولارًا (150 ألف ريال) للشراء، واشترى سيارة مرسيدس أخرى ونموذج آخر من وكيل انفينيتي، ووفقًا للشرطة بلغت القيمة الإجمالية للمركبات حوالي 200 ألف دولار (937.5 ألف ريال).

لم تستمر الفضيحة طويلًا، فقد اكتشف الوكلاء بسرعة أن الشيكات لا قيمة لها عندما ذهبوا لإيداعها، وحاول غرين الحفاظ على جدية الشراء ببقائه على اتصال مع أحد التجار عبر الرسائل النصية لأسابيع، ولم يكن لديه أي نية للدفع.

اتصل وكيل انفينيتي بالشرطة وألقي القبض على غرين في النهاية، ويقول البنك أن غرين يواجه اتهامات بالتخطيط للاحتيال والحصول على سيارات بقصد الاحتيال وهذا يجعله في مأزق لدفع آلاف الدولارات من الغرامات وحبس لأكثر من 10 سنوات.

عثرت الشركة على ثلاث سيارات من السيارات المُشتراه من قبل جرين، ومازال هناك نموذج إنفينيتي مفقودًا.

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