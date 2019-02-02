“بالفيديو” مهندس سعودي يتمكن من صناعة سيارة عسكرية بقدرات هائلة

وبالفعل تمكن من صناعة سيارة عسكرية برية تتخطى العواقب الصحراوية، وتستطيع خدمة القطاع العسكري في التدخل السريع والإسعاف، كما أوضح أنه أصر على تصنيع هذه السيارة بهدف تطوير الصناعة الوطنية وتوطينها. شاب سعودي يصنع سيارة ذات قدرات هندسية عالية..



@hazimalghamdi88#MBCinaWeek pic.twitter.com/py49zS7IAP — في أسبوع MBC (@MBCinaWeek) February 1, 2019

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