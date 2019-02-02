حملة “خليها تصدي” لمقاطعة السيارات في مصر تنجح بتحقيق مطالبها جزئياً

الخليج ٣٦٥ نت – تداول روّاد مواقع التواصل الاجتماعي بمصر العديد من الفيديوهات، يظهر فيها تكدس السيارات خارج ميناء الإسكندرية بعد زيادة أعداد السيارات بالداخل، وذلك بعد تدشين حملة “خليها تصدي” التي انتشرت الأيام الماضية لمواجهة ارتفاع أسعار السيارات في الفترة الأخيرة.

وأكد تجار السيارات الجديدة والمستعملة أنهم تعرضوا لخسائر فادحة بعدما اشتروا السيارات بالأسعار القديمة وعرضوها للمستهلك بسعر أقل ورغم ذلك لا أحد يشتري.

كما أدت الحملة إلى تخزين موديلات السنة الماضية وتهديد بعض الشركات المصنعة بسحب التوكيلات من التجار، بالإضافة إلى أن أكثر من 90% من المستوردين ألغوا اتفاقاتهم على استيراد السيارات لمدة ثلاثة أشهر.

يُذكر أن الحملة نجحت في تحقيق جزء من مطالبها؛ حيث صرّح التجار بأن حركة البيع كانت تعاني بالفعل من ركود طوال الأربعة أشهر الماضية، ولكن بعد إلغاء الجمارك وظهور حملة “خليها تصدى” أصيبت بالشلل التام.