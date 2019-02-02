مدير تصميم جاكوار لاند روفر يعيّن مديراً لتصميم جيلي الصينية

الخليج ٣٦٥ نت – منذ 21 عاماً ويتولى واين بيرجس تصميم سيارات جاكوار لاند روفر وشارك في تشكيل كل طراز رأيناه منها، وهو رئيس ومدير تصميم وإنتاج ستوديوهاتها منذ 2001، إلا أن أيامه مع الصانعة البريطانية قد ولّت.

حيث أصبح بيرجس مدير تصميم جيلي ونائب رئيس ستوديو تصميمها البريطاني، ما يعني بأنه سيتولى الإشراف على تصميم سيارات لوتس، جيلي، لينك آند كو، بروتون وتاكسي لندن.. على أن يعمل جنباً إلى جنب مع بيتر هوربيري رئيس تصميم جيلي العالمي والمسؤول السابق في فورد وفولفو.

العمل في تصميم تاكسي لندن لن يكون جديداً على بيرجس، حيث أن أول دور حصل عليه عندما تخرج كان العمل خلال 1992-1995 على تصاميمه.

وإجمالاً يبدو لنا أن جيلي مثلها مثل صانعات السيارات الصينية تمضي قدماً نحو جعل تصاميمها أكثر ملائمة للأسواق العالمية، كذلك تعيين رجل مثل بيرجس الذي له خبرة واسعة في تصميم السيارات الرياضية دليل على كونها جادة في تحويل لوتس إلى صانعة سيارات تواجه بورش.