أسباب صوت الطقطقة من المحرك عند بداية تشغيل السيارة

الخليج ٣٦٥ نت – تتعرض السيارات مع مرور الوقت إلى بعض الأعطال، من أبرزها ظهور أصوات مثل الطقطقة بمحرك السيارة، ويصدر هذا الصوت عند بداية تشغيل السيارة في الصباح أو عندما تكون السيارة باردة، ويستمر صوت الطقطقة لمدة تتراوح من 3 إلى 5 دقائق ثم يختفي بالتدريج.

ويعمد كثير من قائدي السيارات إلى تجاهل هذه المشكلة نظراً إلى اختفاء الصوت بعد دقائق، وهو ما يؤدي إلى تفاقم المشكلة ويتضرر المحرك نتيجة ذلك التجاهل، ونستعرض فيما يلي الأسباب المؤدية إلى صوت طقطقة المحرك.

1- زيت المحرك

يصدر صوت الطقطقة نتيجة احتكاك الأجزاء المعدنية داخل المحرك بسبب انخفاض مستوى الزيت عن المعدل الطبيعي في المحرك، أو نتيجة لانتهاء العمر الافتراضي للزيت وفقده لصلاحيته وتعرضه للتلف، كما قد يكون السبب استخدام زيت غير ملائم للمحرك، وتختفي المشكلة عندما يسخن الزيت وتكتمل دورة الزيت.

2- مضخة الزيت

حال وجود انسداد أو تلف في مضخة الزيت فلن تستطيع القيام بوظيفتها، مما يؤدي إلى تأخر وصول الزيت إلى الصبابات بالمحرك، وتأخر تزييت وتشحيم الأجزاء بداخل المحرك بالشكل المناسب سريعاً، وعندما يكتمل وصول الزيت لجميع الأجزاء خلال من 3 إلى 5 دقائق يختفي الصوت.

3- انسداد فلتر الزيت

يتعرض فلتر الزيت للانسداد والتلف نتيجة تراكم الأوساخ والترسبات ونواتج الاحتراق داخل المحرك، وهو ما يمنع مرور الزيت من القنوات بشكل سريع و كافي إلى أعلى المحرك، وهو ما يسبب ظهور صوت الطقطقة عند التشغيل.