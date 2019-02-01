أفخم التجهيزات الإضافية في السيارات الفارهة.. بينها طلاء بنتلي يكلفك 120 ألف ريال!

الخليج ٣٦٥ نت – الاكتفاء بسيارة باهظة السعر ليس من شيم الأغنياء، حيث دائماً ما يسعون إلى ما يجعلها أكثر تميزاً، لذا تقدم الشركات خيارات خاصة جداً نستعترض لكم أكثرها إبهاراً:

تمثال روح النشوة على رولز رويس

رولز رويس عنوان الفخامة والرقي، ومع تمثال روح النشوة Spirit of Ecstasy يمكن أن يكون تعبيرها عن الفخامة أوضح إذا طلبت تمثال السعادة مضاءًا، أو حتى مكسواً بالذهب مقابل 10.5 ألف دولار (39.3 ألف ريال).

بدلة وخوذة سباق مع فانتاج AMR

إذا اخترت استون مارتن فانتاج AMR كي تقلّك، يمكنك أن تطلب معها بدلة السباق مخصصة وموافقة لمتطلبات الاتحاد الدولي للسيارات مقابل 7,674 دولار (28.8 ألف ريال)، وخوذة الرأس مقابل 5,346 دولار (20 ألف ريال).

حقائب الجولف مع فيراري

ممارسة الجولف من طبع الأغنياء، فإن اخترت الذهاب لملعب الجولف بأحد سيارات فيراري، يمكنك طلب حقائب الجولف مقابل 10 آلاف دولار (37.5 ألف ريال) وحقائب الأمتعة مقابل 13 ألف دولار (48.75 ألف ريال)، لكن لا تقع في خطأ المبتدئين وتنفق على الحقائب أكثر من المضارب.

نجوم رولز رويس

لست في حاجة إلى الخروج من سيارة رولز رويس للاستمتاع بنجوم السماء، حيث يمكنك طلب إضافة ستار النجوم إلى سقف السيارة الداخلي مقابل 13 ألف دولار (48.75 ألف ريال)؛ ستار النجوم عبارة عن إضاءة الألياف البصرية مثبتة بزوايا وأعماق متفاوتة لإنشاء تأثير النجوم الذي يمكن تعديله باختيارك.

مقصورة مشروبات رولز رويس فانتوم

إذا اخترت رولز رويس فانتوم كسيارة تنقلك بين الاجتماعات، يمكنك إضافة خزانة المشروبات إلى المقصورة مقابل 14 ألف دولار (52.5 ألف ريال).

إطارات ألياف الكربون مع بورش 911

يأتي مع بورش 911 تيربو اس اكسكلوسيف إطارات مصنوعة من ألياف الكربون، أعلى جودة بكثير من إطارات ألياف الكربون العادية، حيث تستخدم بورش 200 قطعة من نسيج ألياف الكربون بطول 30 قدم، ما يجعلها خفيفة وقوية جدا وبسعر 18 ألف دولار (67.5 ألف ريال).

حقائب بي ام دبليو i8

مع بي ام دبليو i8، يمكنك الحصول على حقائب الأعمال من تصميم علامة لوي فيتون مقابل 20 ألف دولار (75 ألف ريال).

طلاء بنتلي

يصنع الطلاء المعدني السائل بآلاف رقائق الألومنيوم ليمنح السيارة لمعان مميز، ويمكنك طلبه على سيارات بنتلي مقابل 32 ألف دولار (120 ألف ريال).

عجلات ألماس مع فيراري

يمكنك طلب عجلات لامعة بلمسة الألماس مع فيراري مقابل 47 ألف دولار (176.3 ألف ريال).

باجاني هويرا بألياف الكربون

إذا لم يؤثر فيك إنفاق ما يزيد عن مليون دولار لشراء باجاني هويرا، يمكنك طلب المخصصة بألياف الكربون مقابل 153 ألف دولار (573.8 ألف ريال) إضافية.