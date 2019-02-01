كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تعرف على مميزات وعيوب استخدام "الغاز الطبيعي" كوقود للسيارات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

من أجل التوفير في استهلاك الوقود يلجأ البعض لتحويل سياراتهم للعمل بالغاز الطبيعي بدلا من البنزين والسولار، ومع بدء توجيه الدولة للمواطنين وتشجيعهم على تحويل سياراتهم للعمل بهذا الوقود المتوفر والمنتج بكثرة في مصر، يجب عليك أن تتعرف على مميزات وعيوب استخدام الغاز الطبيعي كوقود لسيارتك، وهي كالتالي:

المميزات:

1- أكثر أمانا من البنزين لأنه غير سام ويتصاعد لأعلى في حالات التسريب لأنه أخف من الهواء

2- درجة احتراقه أعلى كثيرًا من البنزين

3- سعره أرخص من البنزين

4- المتر المكعب = 1.1 لتر بنزين أو سولار تقريبا

5- يجعل المحرك يهتز بمعدل أقل

6- احتراقه أنظف من البنزين لذلك يقل تأثيره على شمعات الاحتراق

7- صديق للبيئة وعادمه خالي من الرصاص

العيوب:

1- تآكل أسرع لأسطوانات المحرك والصمامات بسبب ارتفاع نسبة الكبريت الناتجة عن احتراق الغاز وذلك مقارنة بالبنزين والسولار.

2- انخفاض قدرة المحرك على السحب لانخفاض مستوى جزيئات الكربون الملينة لأجزاء المحرك من الداخل.

3- وزن وثقل أسطوانة الغاز (100 كيلوجرام تقريبا عند ملئها بالكامل)، حيث يمثل هذا الوزن الزائد حمولة إضافية على المحرك مما يقلل من عمره الافتراضي بنسبة بسيطة.

نصائح لتفادي عيوب الغاز الطبيعي:

1- إذا كانت سيارتك جديدة (أو تم إجراء صيانة كاملة "عمرة" للمحرك) فيجب تجنب استخدام الغاز الطبيعي قبل قطع مسافة 5000 كيلومتر، وذلك حتى يتكون غشاء من الكربون على الطبقة الداخلية للأسطوانات وبذلك يتم تليين المحرك، وبعد ذلك يصبح استخدام الغاز الطبيعي آمن

2- تجنب استخدام الغاز الطبيعي عند بدء تشغيل المحرك، واستخدم في البداية البنزين أو السولار ثم حول للغاز الطبيعي عند سخونة المحرك

3- عند إيقاف السيارة ومحركها حول لاستخدام البنزين أو السولار لفترة بسيطة جدا وبعدها أوقف تشغيل المحرك

4- يمكن تقليل الوزن الإضافي الناتج عن استخدام اسطوانة الغاز بشراء اسطوانة مصنوعة من مادة الفايبرجلاس، وهي أخف وزنا بشكل ملحوظ من الاسطوانة العادية، كما يمكنك أيضا الاستغناء عن أي أشياء ذات وزن ثقيل اعتدت على تخزينها في سيارتك ولا تحتاج لها بشكل يومي

5- اسطوانة الغاز تحتل مساحة كبيرة من الصندوق الخلفي للسيارة

جدير بالذكر أن كثير ممن حولوا سياراتهم للعمل بالغاز الطبيعي أكدوا على توفيرهم لمبالغ مالية كبيرة شهريا بسبب تحويلهم من البنزين للغاز الطبيعي، كما أن جزء منهم أكد عدم ملاحظة أي تدهور أو تراجع في أداء محرك سيارته حتى بعد مرور عام ونصف على تحويل سيارته للعمل بالغاز الطبيعي.