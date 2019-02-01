كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تجربة قيادة سريعة لـ"هيونداي سانتا" موديل 2019 (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ضمن مجموعة من المراجعات و تجارب القيادة لعدد من السيارات الجديدة الحالية بالأسواق والتي نشرها موقع Consumer Reports الأمريكي، ظهرت مراجعة وتجربة قيادة لموديل 2019 من هيونداي سانتا في، وهي سيارة تتمتع بالعديد من وسائل الأمان والسلامة التي تجعلها واحدة من أفضل السيارات في فئتها.

جدير بالذكر أن هذا الموقع الأمريكي اعتاد تقديم مراجعات جيدة للسيارات من وجهة نظر السائق الذي سيستخدم هذه السيارات بشكل يومي لعدة ساعات، لذلك يركز الفيديو على أجزاء مختلفة من السيارة قد لا تظهر أو تبدو واضحة للبعض من مجرد مشاهدة صور أو فيديوهات للسيارة التي يسعى لشرائها.

ويمكنك مشاهدة الفيديو التالي لمعرفة كل التفاصيل عن هذا الموديل من هيونداي سانتا في وأهم مميزاته من وجهة نظر السائق.