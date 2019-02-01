كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جاك الصينية تطرح بيك آب جديدة بمواصفات خاصة للأسواق الروسية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت شركة "جاك" الصينية، عن نيتها طرح سيارات "T6" البيك أب في الأسواق الروسية.

وبحسب موقع روسيا اليوم، من المتوقع أن تقدم هذه السيارات في روسيا بنوعين من المحركات، أولهما تأتي بمحرك بنزين توربيني بسعة لترين بقوة 177 حصانا، ومحرك ديزل بنفس السعة بعزم 136 حصانا.

كما ستزود السيارات بناقل حركة أوتوماتيك من 6 نقلات، وعجلات قياس 17 بوصة، وأنظم أمان علي رأسها نظام الفرامل المانعة للانغلاق "ABS".

وتقدم السيارة بنظامين للدفع الأول "خلفي"، والثاني دفع رباعي للعجلات.

ومن المتوقع أن تزود الفئة الأعلى من السيارة بأحدث الأنظمة الإلكترونية، كمستشعرات المسافات والكاميرات الأمامية والخلفية، وأجهزة تسخين للزجاج والمرايا والمقاعد.