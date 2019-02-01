افتتاح صالة عرض ماكلارين في الرياض

ماكلارين الرياض، ممثلة بشركة نحو الشرق المحدودة، تفتتح صالة عرض جديدة لها في إي مول

أحدث موقع يتيح مجموعة كاملة من السيارات والخدمات لعلامة السيارات البريطانية الخارقة

شهد الافتتاح كشف النقاب عن ماكلارين سيينا

الخليج ٣٦٥ نت – بعد استكمال سلسلة من الافتتاحات الجديدة في كل من دبي وبيروت والبحرين، تواصل ماكلارين أتوموتيڤ، الشركة البريطانية الرائدة في صناعة السيارات الرياضية الفاخرة والخارقة، توسيع مكانتها في منطقة الشرق الأوسط مع افتتاح أحدث معارضها في الرياض بالمملكة العربية السعودية.

واحتضن ’Imall‘ في حي النخيل حفل الافتتاح الرسمي الذي حضره نخبة من كبار الشخصيات والمسؤولين وعشاق السيارات من الرياض والمناطق القريبة منها. وتمتد صالة العرض الجديدة على أكثر من 600 متر مربع، وتستعرض سبعة نماذج من تشكيلة سيارات ماكلارين عالية الأداء، والتي تتبع ل Sports Series وSuper Series و Ultimate Series.

ويتألق التصميم المعاصر لصالة عرض ماكلارين بأحدث هوية للعلامة التجارية، وتتيح للعملاء وعشاق السيارات فرصة متميزة للاستمتاع بعالم ماكلارين الفاخر. وطغى على جدران المعرض من الطابق الأرضي إلى المكاتب في طابق الميزانين تشكيلات فريدة من الخط العربي مصممة خصيصاً للمعرض. ويمكن للزوار الاستمتاع بالقهوة الشهية واستخدام الصالة ذات التقنية العالية التي تمنحهم القدرة على تصميم التفاصيل الداخلية والخارجية لسيارة ماكلارين بصرياً عبر شاشة تعمل باللمس قياس 65 بوصة.

وتتكامل التجربة مع المنشآت المجاورة التي تقدم خدمات ما بعد البيع، وتزود العملاء بالخدمات الفنية التخصصية والمساعدة على يد الموظفين المدربين من قبل ماكلارين.

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وبهذه المناسبة، قال إيلي شاهين بدر، المدير التنفيذي لشركة نحو الشرق المحدودة: “نحن فخورون بتمثيل ماكلارين أتوموتيڤ في المملكة العربية السعودية. وانطلاقاً من المرافق الحديثة والمصممة وفق أرقى المستويات، وفريق الخدمة المؤهل، والمنتجات الاستثنائية، لدينا كل الثقة من قدرتنا على تزويد عملائنا بتجربة مهنية متميزة تليق بعلامة ماكلارين “.

ومن جانبه، قال بريت سوسو، المدير الإداري لشركة ماكلارين أتوموتيڤ في الشرق الأوسط وأفريقيا وأمريكا اللاتينية: “تُعتبر المملكة العربية السعودية من الأسواق المهمة لشركة ماكلارين، وأحد أبرز عوامل نجاحنا في منطقة الشرق الأوسط. ونحن مسرورون بالشراكة القوية التي تجمعنا مع نحو الشرق”.

وتضمن حفل افتتاح المعرض الكشف عن أحدث طرازات ماكلارين. سيارة ماكلارين سيينا والتي هي أفضل سيارات ماكلارين المخصصة لحلبات السباق والقابلة للقيادة بصورة قانونية على الطرقات والتي تحمل اسم السائق الأسطوري آيرتون سينا.