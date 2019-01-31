عرض الجميح للسيارات على تمويل كاديلاك XT5 2019

الخليج ٣٦٥ نت – قدمت شركة الجميح عرضاً على كاديلاك XT5 2019، بدفع 85,500 ريال الآن والباقي بعد سنتين بدون مرابحة. مميزات السيارة: محرّك V6 سعة 3.6 لتر VVT بحقن مباشر للوقود بقوة 310 حصان وعزم دوران 366 نيوتن متر، مع نظام التشغيل والإيقاف الأوتوماتيكي.

عجلات مقاس 18 إنش من الألومنيوم بلون Blade Silver

باب خلفي يفتح للأعلى كهربائياً مع ذاكرة لحفظ الارتفاع.

نظام إلغاء الضوضاء النشط ونظام تشغيل عن بعد متكيف.

نظام Bose® الصوتي مع 8 مكبرات للصوت.

لوحة عدادات مقاس 5.7 إنش ملونة تتضمّن تعديلات السائق، رسائل تحذيرية ومعلومات حول السيارة وتحكم أوتوماتيكي بالمناخ بمنطقتين.

وسادات هوائية 5 أمامية للسائق والراكب الأمامي، وعند مستوى الركبتين للسائق، نظام استشعار وجود الراكب، وسائد أمامية مدمجة بالمقعد، أمامية لمنطقتي الصدر والخصر من الاصطدامات الجانبية، وصف مقاعد خلفي مع وسائد رأسية على الجوانب للحماية من الاصطدامات الجانبية. مميزات العرض: ضمان 5 سنوات مفتوح الكيلومترات.

الصيانة المجانية لمدة خمس سنوات فقط على موديلات 2019 .

. يسري العرض حتى 28 فبراير 2019.

معدل النسبة السنوي 8.73% .

. تطبق الشروط والأحكام: الشروط التمويلية عبر البنوك المشاركة . فترة الضمان محدودة حتى 1 فبراير 2019.

صورة العرض:

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