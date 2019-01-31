تعرف على أكبر مخالفة مرورية في العالم

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هل تعلم أن أكبر مخالفة مرورية في العالم، وصلت قيمتها الى ٢٥ مليون دولار؟

القصة ببساطة أنّ السيد «زانج»، والذي يعمل كسائق على إحدى سيارات النقل الكبيرة، قرر يوماً أن يتجاهل كل إشارات المرور التي تحذر من عبور الشاحنات فوق أحد الجسور في ضاحية في مدينة بكين، وعبر فوقه بالفعل، رغم علمه بأنّ وزن الشاحنة التي يقودها يتجاوز الحد المسموح به، الجسر بطبيعة الحال لم يكن مؤهلاً لتحمّل مثل هذه الأوزان، فانهار على الفور أسفل عجلات الشاحنة الكبيرة.

بلدية الضاحية قررت معاقبة السيد «زانج» بطريقة تجبره وغيره لاحقاً على احترام القوانين؛ فقامت بتوجيه مخالفة مرورية له بقيمة الأضرار التي تسبب فيها، باعتبار ما حدث هو حادث مروري، وأنّ القانون ينصّ على أن السائق فيما لو كان مخطئاً، سيتحمل تكاليف إصلاح الأضرار التي ترتبت على الحادث، ليسجل بذلك السيد «زانج» أكبر مخالفة مرورية، ليس في الصين فقط، وإنما في العالم ككل!