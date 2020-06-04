اخبار السيارات

كتب: باسل الحلواني أعلنت شركة جي بي غبور أوتو، الشركة الرائدة في مجال تجميع وتوزيع السيارات في مصر، والموزع الحصري لسيارات شيري، عن إطلاق الموديل الجديد...
تعرف على سعر ومواصفات سيارة ياسمين صبري الـ"رولز رويس"
كتب: باسل الحلواني تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صوراً للفنانة ياسمين صبري، أثناء قيادتها سيارة رولز رويس فارهة. نشرت ياسمين، صورتها وهي تستقل السيارة الإنجليزية الفاخرة رولز...
عرض كيا الجبر على تقسيط كيا ريو 2021
الخليج ٣٦٥ نت – تمتع بأفضل عروض السيارات من شركة كيا الجبر للسيارات، اللمسات الأنيقة والمدهشة والخطوط البسيطة تحقق جوهر القيادة الممتعة, كل هذا و اكثر في سيارات كيا، احصل عليها الان وابدا دفعات اقساطك العام القادم، وقع.. وفر.. وانطلق مع موديلات كيا 2021. *ملحوظة: للاستفادة من العرض قم بملء النموذج أدناه. السيارة المشمولة في العرض: كيا […]...
نصائح هامة للسائقين لضمان أعلى مستويات السلامة
الخليج ٣٦٥ نت – في ظل الاستعدادات لعودة الحياة إلى طبيعتها وتخفيف الإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا، قدم فريق عمل “أدنوك للتوزيع” نصائح هامة للسائقين لضمان أعلى مستويات السلامة والأداء لسياراتهم على الطرق. وقالت أدنوك ” بينما يتخذ الجميع إجراءات الوقاية الضرورية عند الخروج من المنازل بارتداء الأقنعة الواقية والقفازات مع الالتزام بقواعد التباعد الاجتماعي فيجب اتخاذ […]...
عرض كيا الجبر على تقسيط كيا سيراتو 2021
الخليج ٣٦٥ نت – تمتع بأفضل عروض السيارات من شركة كيا الجبر للسيارات، اللمسات الأنيقة والمدهشة والخطوط البسيطة تحقق جوهر القيادة الممتعة, كل هذا و اكثر في سيارات كيا، احصل عليها الان وابدا دفعات اقساطك العام القادم، وقع.. وفر.. وانطلق مع موديلات كيا 2021. *ملحوظة: للاستفادة من العرض قم بملء النموذج أدناه. السيارة المشمولة في العرض: كيا […]...