في عيد الأم.. حلا الترك في جلسة تصوير جديدة مع والدتها.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - سارة إبراهيم

مع اقتراب الاحتفالات بعيد الأم، خضعت الفنانة البحرينية الشابة حلا الترك لجلسة تصوير حديثة مع والدتها السيدة منى السابرن لصالح غحدى المجلات الفنية.

حلا ووالدتها أطلتا في الجلسة بملابس بنفس الألوان، حيث جمعت ملابسهما بين اللونين الأبيض واللبني، وتزينت كل منهما بماكياج كثيف، واتخذتا عدد من الأوضاع المختلفة.

يذكر أن حلا الترك قد انتقلت للعيش مع والدتها، بعد أن قضت المحكمة بأحقيتها في حضانة أولادها الثلاثة “حلا - محمد – عبدالله” من طليقها المنتج البحريني محمد الترك، وذلك بعد خلافات قضائية وتصريحات نارية متبادلة بين الطرفين في وسائل الإعلام.