"سيدة البحر" يمثل السعودية في الأوسكار

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ايلاف من الرياض: أعلنت هيئة الأفلام السعودية ترشيح الفيلم الروائي "سيدة البحر" ليمثل السعودية رسمياً، في مسابقة الأوسكار المقبل عن فئة أفضل فيلم دولي.
وسيدخل الفيلم الذي تم إختياره من قبل لجنة متخصصة في منافسة مع الأفلام المرشحة من بقية دول العالم، وسيمر بعدة مراحل فرز قبل الإعلان عن القائمة النهائية التي ستختارها الأكاديمية الأميركية للعلوم والفنون المانحة لجوائز الأوسكار، التي سيتم الإعلان عن الفائز بها في حفل الدورة 93 الذي سيُقام في 25 أبريل 2021م.
وكان فيلم "سيدة البحر" للمخرجة شهد أمين، قد عُرض للمرة الأولى في مهرجان فينيسا السينمائي العريق وحاز من خلاله جائزة “فيرونا” للتعبير الإبداعي، كما عرض في مهرجانات دولية أخرى، إلى جانب عرضه داخل المملكة في صالات السينما التجارية، وهو يروي – في قالب بصري جمالي – حكاية فتاة تسعى لمواجهة أسطورة شعبية تتحكم في مصيرها.
يجسد بطولة الفيلم كل من الفنانين بسيمة حجّار، أشرف برهوم، يعقوب الفرحان، وفاطمة الطائي.
يذكر أن الفيلم تم تصويره باللونين الأبيض والأسود معيدًا الذكريات حول الفيلم الكويتي القديم (بس يا بحر) 1972
من جدة إلى لندن
ولدت الكاتبة والمخرجة شهد أمين وترعرعت في مدينة جدّة السعودية، وهي حاصلة على درجة البكالوريوس في الإنتاج المرئي والدراسات السينمائية من جامعة غرب لندن، كما تحمل شهادة في تأليف السيناريوهات
من أفلامها القصيرة «موسيقانا» و«نافذة ليلى». وعُرض فيلمها القصير «عين وحورية» (2013) للمرة الأولى في مهرجان دبي السينمائي الدولي. ويعد «سيدة البحر» أول فيلم روائي طويل من إخراجها.
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