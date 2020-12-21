نور الزين ونسرين طافش معاً في جوك غير

اسماء السيد - قراؤنا من مستخدمي إنستجرام

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام





"الخليج 365" من بيروت: أطلق الفنان نور الزين أغنيته المصورة الجديدة "جوك غير"بمناسبة إنطلاق شركة أورنجي للإنتاج الفني وإحتفالا بموسم الأعياد ورأس السنة الميلادية،وتشاركه في بطولة العمل المصور الممثلة السورية نسرين طافش.

يذكر أن "جوك غير " من كلمات حيدر الاسير، والحان نور الزين ، واخراج فادي حداد، وهي من أبرز الإعمال الغنائية في ألبوم الزين الذي يحمل عنوان "حلم" وتم إنتاجه بالتعاون بين شركة اورنجي للإنتاج الفني ومنصة Tentime وتميز العمل الجديد.

كما تم اطلاق قناة اورنجي على منصة اليوتيوب والتي ستحتوي على العديد من الاصدارات الغنائية العربية الخاصة بالشركة.