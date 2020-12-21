أريانا غراندي: المغنية والممثلة الأمريكية الشهيرة تعلن خطوبتها على دالتون غوميز

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Ariana Grande/Instagram ظهرت أريانا غراندي ودالتون غوميز معا في فيديو أغنيتها بعنوان "أتعلق بك"

أعلنت المغنية والممثلة الأمريكية أريانا غراندي خطوبتها على صديقها وكيل العقارات دالتون غوميز.

ونشرت النجمة مجموعة من الصور على صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي إنستغرام، وهي تضع في يدها اليسرى خاتما من اللؤلؤ والماس، وحملت الصورة تعليقا يقول: "إلى الأبد".

وقد ارتبطت غراندي، البالغة من العمر 27 عاما، بغوميز، وهو أيضا في العشرينيات من عمره، منذ أقل من عام.

وتفيد أنباء أنهما يعيشان حاليا في منزل غراندي في لوس أنجليس، التزاما منهما بالتدابير الاحترازية وعدم مغادرة ولاية كاليفورنيا.

https://www.instagram.com/p/CJB4svPlDD_/

وقالت مجلة "بيبول" نقلا عن مصدر: "لا يمكن أن يكونا أكثر سعادة، إنهما متحمسان للغاية، إنه وقت سعيد بالنسبة لهما، كما أن أسرتيهما سعيدتان جدا".

موسيقى جديدة وحب وثيق

كانت غراندي قد أصدرت في أواخر أكتوبر/تشرين الأول الماضي ألبومها السادس بعنوان "بوزيشنز"، الذي احتل صدارة القائمة في بريطانيا والولايات المتحدة.

كما تصدرت الأغنية الرئيسية المميزة للألبوم القائمة في أوروبا وأمريكا.

وكانت المغنية مخطوبة في السابق للممثل الكوميدي الأمريكي بيت ديفيدسون، لكنهما انفصلا قبل عامين.

Getty Images نشرت النجمة مجموعة من الصور على صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي إنستغرام

وفي فبراير/شباط الماضي شاهدها صحفيون، في مطعم في لوس أنجيليس، تقبل حبيبها الجديد، غوميز.

كما ظهرا معا علنا لأول مرة، في مايو/أيار الماضي، كزوجين في مقطع فيديو موسيقي أثناء فترة الإغلاق بعنوان "أتعلق بك"، وهو ثمرة تعاون بين غراندي وجستين بيبر.

وبعد شهر نشر الاثنان على إنستغرام صورة تجمعهما.

وكان غوميز قد نشأ في جنوبي كاليفورنيا وعمل في سوق العقارات الفاخرة لمدة خمس سنوات، وفقا لسيرته الذاتية على موقع "إيه كيه جي" الإلكتروني.

وفي مايو / أيار، أرسلت غراندي رسالة مؤثرة إلى جمهورها بمناسبة الذكرى الثالثة للتفجير الانتحاري الذي أعقب حفلها الغنائي في قاعة "مانشستر أرينا" بمدينة مانشستر البريطانية.

وكتبت على صفحتها على الإنستغرام "لا يمر يوم من دون أن يظل ذلك (الحادث) له تأثير علينا جميعا".

وكانت غراندي قد انتهت لتوها من الحفل في 22 مايو/أيار عام 2017، عندما فجر إرهابي عبوة ناسفة محلية الصنع، مما أسفر عن مقتل 22 شخصا.

وعادت النجمة، التي قالت إنها عانت من اضطرابات نفسية بسبب بشاعة الحادث، إلى مانشستر العام الماضي وشاركت في إحياء حفل في المدينة.