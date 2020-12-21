لهذا السبب..درة تعتذر عن العمل في انتقام سري

أعتذرت الفنانة درة عن مسلسلها الرمضاني انتقام سري نتيجة لضيق الوقت ولدخولها تصوير فيلمها الكاهن خلال أيام.
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المسلسل كتبه أمين جمال وكان من المفترض أن يخرجه أحمد حسن.
سليمان واياد نصار وفتحي عبد الوهاب.
الكاهن ينتمي لنوعية أفلام الأكشن والإثارة ويناقش قضية جديدة على السينما العربية تأليف محمد ناير وإخراج عثمان أبو لبن، وسيشاركها البطولة كل من النجوم محمود حميدة وجمال
يذكر أن أخر أعمال"درة"حكاية "أول السطر"، والتي تعد الحكاية الثامنة من سلسلة حكايات مسلسل "إلا أنا" وهي مأخوذة عن قصص حقيقية من حياتنا المعاصرة وهي فكرة للكاتب يسري الفخراني، ودراماتورج للكاتبة عبير سليمان وسيناريو وحوار ريم قماش ومحمد الدباح ويخرجها محمود كامل، ويشارك درة في بطولتها عمر الشناوي، والأطفال زياد الشرقاوي، ريم عبد القادر ونهال أنور.
وتعد الحكاية هي الثامنة ضمن حكايات مسلسل "إلا أنا" ومن إنتاج أروما - تامر مرتضى- بشراكة مع شركة سينرجي تامر مرسي.
مسلسل "إلا أنا" عبارة عن دراما مستوحاة من قصص حياتية وفكرتها للكاتب يسرى الفخرانى، وهو عبارة عن مجموعة من القصص المُستقلة، كل قصة منها تدور فى 10 حلقات، وتسرد تلك القصص وقائع وأحداث حقيقية فى معظمها تتعرض لموضوعات تهم المجتمع بصفة عامة والمرأة بصفة خاصة.
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