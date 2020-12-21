شاهد..صابرين تطمئن جمهورها وتعلن شفائها من (كورونا)

طمأنت النجمة صابرين متابعيها علي مواقع التواصل الإجتماعي ، معلنة عن شفائها من فيروس كورونا، وذلك بعد فترة من إعلانها إصابتها بالفيروس هي وعائلتها.

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وكتبت صابرين عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي "إنستجرام"،قائلة: "بفضل الله أولاً ثم دعواتكم مسحة كورونا سلبية".

وكانت الفنانة صابرين، قد أعلنت عن إصابتها بكورونا يوم 7 ديسمبر الجاري

عبر حسابها على "فيسبوك".

كما أكدت في وقت سابق خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة" مع الإعلامي وائل الابراشي، المذاع على فضائية الأولى المصرية، حيث قالت إنها شعرت بفقدان حاستي الشم والتذوق وأجرت التحليل وقد ثبت أصابتها بفيروس كورونا، مشيرة إلى أنها أصيبت مع 3 من أفراد أسرتها وهم

زوجها وشقيقها وزوجته.

وقالت الفنانة صابرين، "لم أصب بفيروس كورونا بسبب مهرجان القاهرة السينمائي الدولي.. وعندي ثقة بالله بانتصارنا للفيروس كورونا".

وأشارت صابرين، إلى أن الإصابة بالفيروس كورونا سر خطورتها بدون أعراض ومن الممكن الأشخاص المخالطين لينا بصفة مستمرة مصابين وحاملين للفيروس، محذرة كل الشعوب بالأخذ بالمتابعة الإجراءات الاحترازية، واختتم حديثها بدعوتكم ليا لشفاء من المرض فيروس كورونا.

يذكر أن آخر أعمال صابرين مسلسل "ليالينا 80" والذي عُرض في رمضان الماضي، مع النجوم: خالد الصاوي، إياد نصار، وغادة عادل.