طوني قطان ينتهي من تسجيل “نسيني وغاب”

متابعة بتجـــــــــرد: انتهى الفنان طوني قطان من تسجيل أغنية جديدة بعنوان “نسيني وغاب” من كلمات الشاعر إبراهيم محمد وألحان وتوزيع طوني قطان نفسه. وأغنية “نسيني وغاب” باللهجة المصرية من المقرر طرحها خلال الأسابيع المقبلة، والتي سيتم تصويرها فيديو كليب مع المخرج عبد الرحمن عيسى. من جهة أخرى، طرح طوني قطان مؤخراً أغنية “واحد اتنين” من كلمات رياض العلي وألحان محمد عيسى وتوزيع طوني قطان، حيث تم إصدار الأغنية عبر قناته الرسمية على يوتيوب وباقي تطبيقات الموسيقى كأنغامي وسبوتيفاي وغيرهما، والتي لاقت رواجاً بين محبي النجم الشاب.

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