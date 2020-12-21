محامي “مارادونا” يفجر مفاجأة صادمة تخص وصيته

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متابعة بتجــــــــــرد: صُدم جمهور أسطورة كرة القدم الأرجنتينية “دييغو مارادونا” بالمفاجأة التي كشفها محاميه “ماتياس مورلا” حول وصيته.
وفي التفاصيل كشف محامي مارادونا أن الأخير ذكر في وصيته التي وقع عليها في 13 أكتوبر أي قبل حوالي شهر من وفاته أنه يريد أن يتم “تحنيط جسده” بعد مماته وعرضه في أحد المتاحف.
ونقلت صحيفة “ذا صن” البريطانية الرسالة المفصلة التي كتبها مارادونا في وصيته والتي جاء فيها الآتي: “بعد تحليل عميق، أود أن أعبّر عن رغبتي في أن يتم تحنيط جسدي بعد وفاتي، وعرضه في متحف إلى جانب الجوائز والتذكارات والأشياء الشخصية المرتبطة بي”.
من جهته ذكر ماريو بودري محامي صديقة مارادونا السابقة “فيرونيكا أوخيدا” أن هناك فكرة مطروحة حول إمكانية إنشاء “ضريح” في المقبرة التي تحتضن جثمان النجم الأرجنتيني ليصبح مزاراً لمشجعيه٬ مشيراً إلى أن تنفيذ “الضريح” سيكون من مسؤولية اتحاد الكرة.
يذكر أن النجم الأرجنتيني دييغو مارادونا فارق الحياة في 25 نوفمبر الماضي عن 60 عاماً إثر نوبة قلبية.
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