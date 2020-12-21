أسبوع شعاره الأمل على شاشة MTV طيلة أسبوع الميلاد

نقلنا لكم – بتجـــــــرد: إلى جانب مسلسل ع اسمك جميع برامج MTV سترتدي حلة العيد في الشكل والمضمون مع قدادايس وحفلات ميلادية وترانيم وبرامج تستعد جميعا لاستقبال صاحب العيد.
ليلة عيد الميلاد A Christmas Gift حلقة خاصة مع النجمة هبة طوجي والمؤلف الموسيقي أسامة رحباني تجول على بيوت وشوارع بيروت وترنم فرحاً بولادة صاحب العيد الذي يجدد الامل في قلوب اهل العاصمة المدمرة والوطن. محطة من الفرح والغناء من تقديم انابيللا هلال.
برنامج صاروا مية سيرتدي الأحمر في حلقة الخاصة و محطة امل مع أبو ناضر هندي في حلقة خاصة بالعيد من تحقيق.
طيلة الأسبوع برنامج alive يزور يوميا عائلة من عائلات بيروت المصابة للوقوف الى جانبها ودعمها في الظروف السيئة التي يمر بها البلد.
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