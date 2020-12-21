"أنت سندي وحب ماله حدود".. أصالة تهنئ شقيقها بعيد ميلاده

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

هنأت المطربة السورية أصالة نصري شقيقها أنس بعيد ميلاده، الموافق اليوم 21 ديسمبر.

نشرت أصالة صورة شقيقها، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلقت: " أنت وأنا مو بسّ إخوه .. نحنا سوا متل التوأم متلّ آدم وعلي، وقتنا وشغلنا وضحكنا وسفرنا وكتير كتير غيرهم نحنا بنعيشه مع بعض .. أنت سنيني أخي وسندي وحُبّ ماله حدود .. كلّ سنة وأنت بخير ياروحي أنت".

وطرحت المطربة السورية أصالة نصري أحدث أغانيها، مؤخرًأ، التي تحمل اسم "الفرق كبير"، وهي من ألحان نواف عبد الله، وتوزيع خالد عز.