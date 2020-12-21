وقفت أمام "الملك" في طفولتها ووالدها فنان.. أبرز المعلومات عن بثينة رشوان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

تحتفل اليوم الفنانة بثينة رشوان بعيد ميلادها الـ48، إذ أنها من مواليد 21 ديسمبر عام 1972.

قدمت بثينة رشوان عدد من الأعمال الفنية منها "ولاد السيدة"، "شرف فتح الباب"، "أولاد الحلال"، "الدوغري 90"، "9 جامعة الدول"، "آدم وجميلة".

في هذا التقرير نستعرض لكم معلومات عن بثينة رشوان:

- هي ابنة الفنان الراحل رشوان مصطفى، الذي انحصرت معظم أدواره بين أدوار: القاضي - المحامي - الضابط – الطبيب.

- قدم والدها قرابة 150 عملًا، أهمها: "السادة الرجال، المشاغبات الثلاثة، الخرتيت".

- ا كتشفها المؤلف والمخرج السينمائي رضوان الكاشف، في فيلم "ليه يا بنفسج" عام 1993

- بدأت مشوارها الفني من خلال الإعلانات وهي طفلة.

- شاركت وهي طفلة في فيلم "حكمت المحكمة" بطولة "الملك" فريد شوقي وليلي طاهر وماجدة الخطيب.

- قدمت بثينة عدة أفلام سينمائية منها "بنات في ورطة"، "حالة اشتباه"، "حكمت المحكمة"، "عنتر زمانه"، "نوبة حراسة".

- في عام 2009 تعرضت لسرقة مشغولاتها الذهبية.

- تزوجت أربع مرات، ولديها 4 أبناء هم عمر، دينا، كريم، بوسي.

- آخر أعمالها مشاركتها في مسلسل "ولاد السيدة" بدور جاكلين.