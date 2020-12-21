شاكيرا تحتفل بتخطي أغنيتها GIRL LIKE ME 100 مليون مشاهدة في أسبوعين فقط

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

احتفلت النجمة الكولومبية شاكيرا بتخطي أحدث فيديوهاتها الغنائية GIRL LIKE ME حاجز الـ100 مليون مشاهدة عبر موقع "يوتيوب" بعد أسبوعين فقط من طرحه.

ونشرت شاكيرا، مقطع فيديو من الكليب عبر حسابها بـ"إنستجرام"، ووجهت الشكر للجمهور قائلة: "لا أعرف ماذا أقول، 100 مليون شكرًا، لقد استمتعنا كثيرًا بالعمل على هذا وكان من الممتع أيضًا مشاركته معكم".

وقدمت شاكيرا خلال الفيديو كليب العديد من الاستعراضات المميزة التي نالت استحسان الجمهور.