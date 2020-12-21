(صور) عبارات حب متبادلة بين درة وزوجها هاني سعد

تبادل الثنائي درة وهاني سعد عبارات الحب، خلال صور جمعتهما عبر خاصية "الإستوري" على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".
وكتبت "درة" على الصورة التي نشرتها عبر حسابها:" فخورة بك"، ورد عليها زوجها هاني سعد بنفس الصورة عبر حسابه :"أحبك كثيرا.. درة".
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وفي سياق آخر، كانت قد عرضت لـ "درة" منذ أسابيع حكاية "أول السطر"، والتي تعد الحكاية الثامنة من سلسلة حكايات مسلسل "إلا أنا".
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حكاية "أول السطر" مأخوذة عن قصص حقيقية من حياتنا المعاصرة وهي فكرة للكاتب يسري الفخراني ودراماتورج للكاتبة عبير سليمان وسيناريو وحوار ريم قماش ومحمد الدباح ويخرجها محمود كامل، ويشارك درة في بطولتهاعمر الشناوي، والأطفال زياد الشرقاوي، ريم عبد القادر ونهال أنور.
وتعد الحكاية هي الثامنة ضمن حكايات مسلسل "إلا أنا" ومن إنتاج أروما - تامر مرتضى- بشراكة مع شركة سينرجي تامر مرسي.
مسلسل "إلا أنا" عبارة عن دراما مستوحاة من قصص حياتية وفكرتها للكاتب يسرى الفخرانى، وهو عبارة عن مجموعة من القصص المُستقلة، كل قصة منها تدور فى 10 حلقات، وتسرد تلك القصص وقائع وأحداث حقيقية فى معظمها تتعرض لموضوعات تهم المجتمع بصفة عامة والمرأة بصفة خاصة.
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