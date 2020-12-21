الإثنين.. حفل أون لاين لـ دينا الوديدي عبر يوتيوب

تستعد الفنانة دينا الوديدي، لحفلها الغنائي القادم "أون لاين"، تطبيقاً للإجراءات الوقائية ضد كورونا، وذلك عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".

يذاع الحفل يوم الإثنين في تمام الساعة الـ 10 مساءً، عبر تقنية "يوتيوب لايف"،ويعتبر هو أول حفل إليكتروني لها بعد عدة حفلات جماهيرية لها في عام 2020.

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أغنية "ياللي معدي" لـ دينا الوديدي

قدمت الوديدي آخر حفلاتها الغنائية على مسرح النافورة المفتوح بدار الأوبرا المصرية، وذلك خلال شهر أكتوبر الماضي، وشهد حضور كامل العدد من محبيها، مع التطبيق الكامل للإجراءات الإحترازية ضد كورونا، وتطبيق قواعد التباعد الإجتماعي، وتوفير وسائل التعقيم .

حفل "أون لاين" لـ دينا الوديدي

إضافة إلى حفلها الافتتاحي لمهرجان الصيف الدولي في الإسكندرية، خلال أغسطس الماضي، على المسرح

المفتوح بمكتبة الإسكندرية، وحضره عدد كبير من جمهورها.

يذكر ان دينا قد طرحت مؤخراً أغنيتها "ياللي معدي"، وسجلت أكثر من مليون و 700 ألف مشاهدة عبر قناتها الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، من كلمات:نبيل عبد الحميد، ألحان:دينا الوديدي، توزيع:حسين جمال، يقول مطلعها"ماشي في زحام والخلق من حواليك سارح في حلم لسه محققتوش عدت حاجات ملمحتهاش بعنيك فاتك كتير من الحلو مشفتهوش جرب يالي معدي جنب الحاجة الحلوة تهدي وسيب الدنيا تجيب وتودي وفتح عينك وانت تشوف".